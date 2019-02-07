В Курской области дороги от снега расчищают военные

СЕГОДНЯ 11:23 2019-02-07T11:26:10+03:00

За три дня военнослужащие убрали более 200 километров

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Более 200 километров дорог расчистили военнослужащие Западного военного округа в Курской области. На протяжении трех дней они убирали снег в населенных пунктах Верхне-Гурово, Нижне-Гурово, Ледовское, Мармыжи и Кшенский Советского района.

Работы велись при поддержке тяжелой бронетехники – инженерных машин разграждения ИМР-2М, путепрокладчиков на гусеничном и колесном ходу. Жители сел получили доступ к двум школам, поликлинике и районной больнице. Было расчищено более 95 км наиболее сложных участков, где снежные заторы сохранялись с декабря пошлого года.

Всего в расчистке принимали участие более 20 единиц техники, около 100 военнослужащих и представителей администрации сельских поселений.

ИСТОЧНИК KP.RU