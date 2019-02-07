2019-02-07T10:53:56+03:00
Спорт

Курский БК «Динамо» уступил в овертайме клубу «Шопрон Баскет»

Матч завершился со счетом 83:93
Яна ШЕЛЕСТ
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Победная домашняя серия курянок в Евролиге составила 21 матчПобедная домашняя серия курянок в Евролиге составила 21 матч
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6 февраля баскетболистки курского «Динамо» провели матч с венгерским клубом «Шопрон Баскет». Курянки потерпели поражение со счетом 83:93. Первая четверть закончилась со счетом 17:13, вторая - 18:22, третья - 18:21, четвертая - 21:18, овертайм - 9:19.

Победная домашняя серия курянок в Евролиге составила 21 матч. 810 дней коллектив курского «Динамо» не знал поражений на домашнем паркете в матчах Евролиги.

11 марта 2016 года, в рамках 1/4 финала Евролиги, «Надежда» из Оренбурга переиграла курскую команду со счетом 73:70. Это было первое поражение «Динамо» в родных стенах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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