Курские «управляйки» не справляются с уборкой снега

СЕГОДНЯ 09:54 2019-02-07T09:54:49+03:00

Десяти из них направлены предупреждения

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Сотрудники городской инспекции ЖКХ с привлечением представителей комитета ЖКХ и работников комитета экологической безопасности и природопользования провели инспекционные рейды по городу. Они обследовали 569 придомовых территорий и 169 контейнерных площадок.

В ходе обследования выявили 455 нарушений: не были расчищены от снега и наледи входы в подъезды, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды, не произведена обработка противогололедной смесью, с крыш домов не были удалены снег и лед.

В адрес руководителей управляющих организаций - ООО «ДЭЗ», ООО «СпецстройКурск», ООО УК «КомЦентр», ООО УК «КурскЦентр», ООО «Курский двор»,ООО УК «Парковая», ООО «Курск-жилсервис»,ООО «Спецстрой Курск», ООО «УК Курска», ООО УК «Виктория» направлены письма-предупреждения. В указанные сроки выявленные нарушения должны быть устранены.

«КП» рассказывала ранее, что с приходом оттепели в Курске участились случаи падения с крыш наледи и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU