2019-02-07T09:54:49+03:00
Общество

Курские «управляйки» не справляются с уборкой снега

Десяти из них направлены предупреждения
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ходе обследования выявили 455 нарушенийВ ходе обследования выявили 455 нарушенийФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

Сотрудники городской инспекции ЖКХ с привлечением представителей комитета ЖКХ и работников комитета экологической безопасности и природопользования провели инспекционные рейды по городу. Они обследовали 569 придомовых территорий и 169 контейнерных площадок.

В ходе обследования выявили 455 нарушений: не были расчищены от снега и наледи входы в подъезды, пешеходные дорожки и внутридворовые проезды, не произведена обработка противогололедной смесью, с крыш домов не были удалены снег и лед.

В адрес руководителей управляющих организаций - ООО «ДЭЗ», ООО «СпецстройКурск», ООО УК «КомЦентр», ООО УК «КурскЦентр», ООО «Курский двор»,ООО УК «Парковая», ООО «Курск-жилсервис»,ООО «Спецстрой Курск», ООО «УК Курска», ООО УК «Виктория» направлены письма-предупреждения. В указанные сроки выявленные нарушения должны быть устранены.

«КП» рассказывала ранее, что с приходом оттепели в Курске участились случаи падения с крыш наледи и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24