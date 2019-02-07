Курянин устроил кровавую поножовщину у себя на Дне рожденье

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-07T09:30:52+03:00

Он жестоко убил свою подругу, а соседку ранил

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СК завел уголовное дело против 39-летнего жителя Курска. Его подозревают по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство".

По версии следствия, 5 февраля вечером в своей квартире на улице Сумской Курска он отмечал свой день рождения с 51-летней сожительницей и 44-летней соседкой. Во время застолья он повздорил с соседкой. Мужчина стал избивать женщину кулаками по голове, а затем ударил ножом в ягодицы. Подруга именинника смогла остановить его и соседка выбежала из квартиры.

За это курянин набросился с ножом на свою сожительницу и забил ее до смерти.

Вторая пострадавшая женщина сейчас находится на лечении в больнице.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU