Курянин устроил кровавую поножовщину у себя на Дне рожденье
СК завел уголовное дело против 39-летнего жителя Курска. Его подозревают по статьям "Покушение на убийство" и "Убийство".
По версии следствия, 5 февраля вечером в своей квартире на улице Сумской Курска он отмечал свой день рождения с 51-летней сожительницей и 44-летней соседкой. Во время застолья он повздорил с соседкой. Мужчина стал избивать женщину кулаками по голове, а затем ударил ножом в ягодицы. Подруга именинника смогла остановить его и соседка выбежала из квартиры.
За это курянин набросился с ножом на свою сожительницу и забил ее до смерти.
Вторая пострадавшая женщина сейчас находится на лечении в больнице.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, сказали в СК.
ИСТОЧНИК KP.RU