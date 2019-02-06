Курские полицейские раскрыли кражу на КЗТЗ

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-06T17:30:24+03:00

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Полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную в микрорайоне КЗТЗ Курска. Из квартиры местного жителя пропали три компьютерных монитора, аудиоколонки и мобильный телефон. Хозяин квартиры признался, что, уходя, забыл запереть дверь, и кто-то воспользовался его беспечностью. В первую очередь оперативники приняли решение проверить на причастность к преступлению прежде судимых, проживающих во всех соседних домах.

Выяснилось, что один из них, недавно переехавший в Курск из Железногорска, отсутствует дома. Курские полицейские связались с коллегами из города горняков и выяснили, что мужчина находится там. Опросив всех знакомых и друзей фигуранта, стражи порядка нашли у одного из них похищенное имущество. Злоумышленник продал ему технику, рассчитывая, что в другом городе ее найти не удастся.

После задержания рецидивист признался, что случайно обнаружил, что у соседа открыта дверь, а кражу совершил, так как нуждался в деньгах. Сейчас мужчина в очередной раз получил статус подозреваемого по уголовному делу. За кражу совершенную с незаконным проникновением в квартиру он может вновь отправится в места лишения свободы на срок до шести лет, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU