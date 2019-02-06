2019-02-06T17:30:24+03:00
Происшествия

Курские полицейские раскрыли кражу на КЗТЗ

Хозяин квартиры забыл запереть дверь
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Кража произошла на КЗТЗКража произошла на КЗТЗФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Полицейские раскрыли квартирную кражу, совершенную в микрорайоне КЗТЗ Курска. Из квартиры местного жителя пропали три компьютерных монитора, аудиоколонки и мобильный телефон. Хозяин квартиры признался, что, уходя, забыл запереть дверь, и кто-то воспользовался его беспечностью. В первую очередь оперативники приняли решение проверить на причастность к преступлению прежде судимых, проживающих во всех соседних домах.

Выяснилось, что один из них, недавно переехавший в Курск из Железногорска, отсутствует дома. Курские полицейские связались с коллегами из города горняков и выяснили, что мужчина находится там. Опросив всех знакомых и друзей фигуранта, стражи порядка нашли у одного из них похищенное имущество. Злоумышленник продал ему технику, рассчитывая, что в другом городе ее найти не удастся.

После задержания рецидивист признался, что случайно обнаружил, что у соседа открыта дверь, а кражу совершил, так как нуждался в деньгах. Сейчас мужчина в очередной раз получил статус подозреваемого по уголовному делу. За кражу совершенную с незаконным проникновением в квартиру он может вновь отправится в места лишения свободы на срок до шести лет, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
Назначен новый пресс-секретарь курского врио
Курянка лишилась 84 тысяч рублей, оформляя кредит
В Курске открывается «Школа молодых ученых и инноваторов»
Куряне отметят Всемирный день робототехники
Курянина будут судить за дачу взятки полицейскому
В Курске пройдет турнир по боевому самбо
Под Курском туристов угостили друнькой
Ночью под Курском сгорел дом
Курские контрразведчики пресекли контрабанду военных деталей в Украину
На курянина, который несколько лет уклонялся от службы, заведут дело
34-летний курянин подозревается в изнасиловании
Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки
В Курске прозвучат произведения Эллингтона и Гершвина
Курян приглашают послушать классику
В Курске покажут концерт-сказку
В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан
Курянина нашли мертвым в поле
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
За сутки куряне 1736 раз нарушили правила дорожного движения
Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам
В Курск привезут чудотворную икону
В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Жительница Курска содержала наркопритон
Под Курском задержали уличного грабителя
В Курске загорелся «Ровер»
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире