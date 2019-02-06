В Курской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

СЕГОДНЯ 17:09 2019-02-06T17:09:55+03:00

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В Железногорске в наркополицейские задержали с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину застали с поличным на месте преступления, при попытке изготовить тайник-закладку. При досмотре у него нашли и изъяли около 20 грамм запрещенного вещества.

В ходе разбирательства стало известно, что 24-летний гражданин прибыл в Железногорск из Калужской области. Нуждаясь в деньгах, он нашел себе подработку в интернете. Мужчина работал на один из интернет-магазинов по распространению наркотиков.

Но, несмотря на повышенную осторожность, он все равно попал в поле зрения оперативников, которые в дальнейшем изъяли сделанные им закладки. Сейчас подозреваемый арестован. По факту незаконного сбыта наркотиков против него завели четыре уголовных дела. Максимальный срок наказания - до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU