2019-02-06T17:09:55+03:00
Происшествия

В Курской области задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Мужчину "взяли" при попытке устроить тайник-закладку
Ольга ДАНИЛОВА
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Задержанному грозит длительный срокЗадержанному грозит длительный срокФото: Из архива КП.
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В Железногорске в наркополицейские задержали с поличным подозреваемого в сбыте наркотиков. Мужчину застали с поличным на месте преступления, при попытке изготовить тайник-закладку. При досмотре у него нашли и изъяли около 20 грамм запрещенного вещества.

В ходе разбирательства стало известно, что 24-летний гражданин прибыл в Железногорск из Калужской области. Нуждаясь в деньгах, он нашел себе подработку в интернете. Мужчина работал на один из интернет-магазинов по распространению наркотиков.

Но, несмотря на повышенную осторожность, он все равно попал в поле зрения оперативников, которые в дальнейшем изъяли сделанные им закладки. Сейчас подозреваемый арестован. По факту незаконного сбыта наркотиков против него завели четыре уголовных дела. Максимальный срок наказания - до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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