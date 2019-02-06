Назначен новый пресс-секретарь курского врио

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-06T16:09:18+03:00

Анастасия Гурина до этого трудилась в "Росавтодоре" Фото: из открытых источников

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Пресс-секретарем врио губернатора Курской области назначена выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасия Гурина. До этого Анастасия занимала аналогичную должность в Министерстве транспорта Республики Крым. В ее послужном списке также работа в качестве пресс-секретаря в Минтрансе Московской области и в "Росавтодоре".

Анастасия уже приступила к исполнению своих обязанностей. На своей странице в соцсети новый пресс-секретарь врио отметила: "В пятницу распрощалась с министерством, сегодня с прекрасным Крымом. Сказать что буду скучать - ничего не сказать".

ИСТОЧНИК KP.RU