2019-02-06T15:32:38+03:00
Происшествия

Курянка лишилась 84 тысяч рублей, оформляя кредит

Мошенники предложили ей перевести "налоговый сбор"
Ольга ДАНИЛОВА
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Женщина решила, что ей ответили из банкаЖенщина решила, что ей ответили из банкаФото: Из архива КП.
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В курчатовскую полицию обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским, что неизвестные ее обманули и она лишилась денег.

У женщины была плохая кредитная история и через интернет она решила получить очередной заем, отправив заявку сразу нескольким банкам. От многих организаций сразу же получила отказ. Но через некоторое время ей перезвонил мужчина, представившийся сотрудником банка, и обрадовал женщину, сообщив, что кредит одобрен. В ходе переписки лже-сотрудник банка сообщил, что для получения кредита сначала необходимо произвести оплату за налоговый сбор, предоставление поручителя. Таким образом, женщина перевела 84 000 рублей на указанный номер счета через банкомат. Деньги они обещали доставить на следующий день с курьером на автомобиле. Когда деньги не привезли и телефон "сотрудника банка" стал недоступен, тогда женщина поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Сейчас идет проверка.

Сотрудники полиции в очередной раз призывают к бдительности. Простота оформления онлайн-займов привлекает не только честных соискателей микрокредитов, но и мошенников. Чтобы не стать жертвой преступников, настоятельно рекомендуется не пользоваться сайтами в интернете при оформлении кредита, а обратиться непосредственно в отделение банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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