2019-02-06T12:37:18+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за дачу взятки полицейскому

Директор фирмы пытался откупиться за незаконную торговлю алкоголем
Ольга ДАНИЛОВА
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Мужчина предложил 30 тысяч рублей полицейскомуМужчина предложил 30 тысяч рублей полицейскомуФото: Из архива КП.
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Суд рассмотрит дело против директора одной из коммерческих организаций района, который обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Мужчина в принадлежащем ему кафе торговал алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих законность ее производства, а также без лицензии на этот вид деятельности.

В ноябре незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.

Желая избежать уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, мужчина попытался передать одному из полицейских 30 тыс. рублей в качестве взятки, рассказали в прокуратуре.

Сотрудник полиции отказался от получения денег и вызвал оперативно-следственную группу.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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