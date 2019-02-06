Курянина будут судить за дачу взятки полицейскому
Суд рассмотрит дело против директора одной из коммерческих организаций района, который обвиняется по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).
Мужчина в принадлежащем ему кафе торговал алкогольной и спиртосодержащей продукции без документов, подтверждающих законность ее производства, а также без лицензии на этот вид деятельности.
В ноябре незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции.
Желая избежать уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции, мужчина попытался передать одному из полицейских 30 тыс. рублей в качестве взятки, рассказали в прокуратуре.
Сотрудник полиции отказался от получения денег и вызвал оперативно-следственную группу.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU