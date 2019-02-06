В Курске пройдет турнир по боевому самбо

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-06T11:56:20+03:00

В соревнованиях примут участие команды из 14 регионов Фото: Из архива "КП"

Изменить размер текста: A A

В Курске пройдут всероссийские соревнования по боевому самбо памяти генерал-майора ФСБ России Николая Григорова. Турнир состоится 9 февраля в зале МегаГринн на шестом этаже. Торжественное открытие - в 10:00.

В соревнованиях примут участие команды из 14 регионов страны: Курской, Ярославской, Тульской, Тверской, Ростовской, Смоленской, Орловской, Ленинградской, Нижегородской, Брянской, Московской областей, Москвы, и Санкт-Петербурга и Республики Карелия.

Почетными гостями турнира станут мастер спорта России международного класса, чемпион Мира и Европы по боевому самбо Анатолий Стишак и мастер спорта России, чемпион Европы по боевому самбо Денис Гольцов.

Впервые в Курске турнир был проведен в 2018 году. Он сразу приобрел статус всероссийского и включен в официальный план Федерации самбо России.

ИСТОЧНИК KP.RU