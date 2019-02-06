2019-02-06T11:12:02+03:00
Общество

Под Курском туристов угостили друнькой

В области состоялась первая гастрономическая экспедиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Основу этой запеканки составляет картофельное пюреОснову этой запеканки составляет картофельное пюре
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В Курской области состоялась первая гастрономическая экспедиция. Гостей принимали в Курчатовском районе, сообщили в региональной администрации.

Туристов угостили друнькой - старинным картофельным пирогом по рецепту жителей деревни Дроняево. Основу этой запеканки составляет картофельное пюре с домашними яйцами, сливочным маслом и молоком, сверху обязательно блюдо смазывается сметаной.

В рамках нового проекта пройдут пять гастрономических экспедиций. Следующая - в Поныровский район, там участники попробуют кашу с интересным названием «гарбузня».

ИСТОЧНИК KP.RU

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