Под Курском туристов угостили друнькой
В области состоялась первая гастрономическая экспедиция
Основу этой запеканки составляет картофельное пюре
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В Курской области состоялась первая гастрономическая экспедиция. Гостей принимали в Курчатовском районе, сообщили в региональной администрации.
Туристов угостили друнькой - старинным картофельным пирогом по рецепту жителей деревни Дроняево. Основу этой запеканки составляет картофельное пюре с домашними яйцами, сливочным маслом и молоком, сверху обязательно блюдо смазывается сметаной.
В рамках нового проекта пройдут пять гастрономических экспедиций. Следующая - в Поныровский район, там участники попробуют кашу с интересным названием «гарбузня».
ИСТОЧНИК KP.RU