2019-02-06T09:54:58+03:00
Происшествия

Ночью под Курском сгорел дом

ЧП произошло в Советском районе
Ольга ДАНИЛОВА
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Сообщение о пожаре поступило глубокой ночьюСообщение о пожаре поступило глубокой ночьюФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Около двух часов ночи 6 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит жилой дом в деревне Золотые Ключи Советского района.

На место происшествия выезжали пожарные 40 ПСЧ Советского района, отдельный пост Лачиново, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

ПО данным МЧС тушить огонь начали в 01:57 ночи. На борьбу с пламенем понадобилось менее 10 минут. Пострадавших нет.

Но полностью сгорел жилой деревянный, обложеный кирпичом.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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