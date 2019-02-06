Курские контрразведчики пресекли контрабанду военных деталей в Украину

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-06T11:10:11+03:00

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Белгородский районный суд Белгородской области вынес приговор двум гражданам Украины за контрабанду материалов, которые могут быть использованы для производства военной техники. 35-летний Павел Стоцкий и 37-летний Сергей Полупан, оба жители Мелитополя, получили по два с половиной года колонии общего режима. Статья 226 УК РФ - незаконное перемещение через государственную границу оборудования и материалов, которые могут быть использованы для производства военной техники.

Слежку за двумя гражданами соседнего государства контрразведчики начали еще пару лет назад. В поле зрения ФСБ мужчины попали еще в 2017 году. Именно тогда Сергей Полупан получил со склада транспортной компании подозрительный груз - в ящиках были 33 прибора наблюдения ТНПО-170А, предназначенные для устанавки на бронетехнику. Новые детали переслали Полупану из московских воинских частей частным образом, установили оперативники. Товар продавцы отправили, пользуясь услугами транспортной компании. "Брать" покупателя сразу не стали, оперативники продолжили наблюдение, чтобы выяснить всю цепочку.

Полупан получил груз, а затем вышел на связь со Стоцким, сотрудником одной из сельхозкомпаний Мелитополя, который должен был перевезти в Украину груз. Слежка продолжилась уже и за Стоцким. В мае 2017 года на пропускном пункте Нехотеевка Белгородской области его взяли, а груз изъяли. После этого задержали и Сергея Полупана.

На суде Стоцкий сказал, что был не в курсе, что за приборы он перевозит. "Думал, что это детали для сельхозтехники", - уверял обвиняемый.

Однако суд признал виновными в контрабанде обоих. Сейчас следователи работают с теми, кто переслал украинцам приборы наблюдения из воинских частей. Новые запчасти, скорее всего, были списаны из московских воинских частей.

ИСТОЧНИК KP.RU