34-летний курянин подозревается в изнасиловании

СЕГОДНЯ 17:16 2019-02-05T17:18:00+03:00

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу

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Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях.

2 февраля 2019 года подозреваемый, находясь в доме у своей 39-летней знакомой в Золотухинском районе, избил женщину, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU