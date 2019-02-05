2019-02-05T17:18:00+03:00
Происшествия

34-летний курянин подозревается в изнасиловании

Мужчина задержан
Яна ШЕЛЕСТ
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Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражуПодозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу
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Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях.

2 февраля 2019 года подозреваемый, находясь в доме у своей 39-летней знакомой в Золотухинском районе, избил женщину, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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