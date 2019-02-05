34-летний курянин подозревается в изнасиловании
Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании и насильственных действиях.
2 февраля 2019 года подозреваемый, находясь в доме у своей 39-летней знакомой в Золотухинском районе, избил женщину, а затем изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU