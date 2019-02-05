Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-05T15:30:44+03:00

Утром и днем временами умеренные, местами сильные осадки Фото: Из архива "КП"

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6 февраля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром и днем временами умеренные, местами сильные осадки.

Также в утренние и дневные часы будет наблюдаться налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура по области ночью 0…-5 ºС, днем от - 3…+2 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU