Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки
Спасатели предупреждают об ухудшении погоды
Утром и днем временами умеренные, местами сильные осадкиФото: Из архива "КП"
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6 февраля в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Утром и днем временами умеренные, местами сильные осадки.
Также в утренние и дневные часы будет наблюдаться налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-9 м/с. Температура по области ночью 0…-5 ºС, днем от - 3…+2 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU