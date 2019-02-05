2019-02-05T15:09:16+03:00
Звезды

Курян приглашают послушать классику

Концерт даст выпускник консерватории имени Сергея Рахманинова
Ольга ДАНИЛОВА
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В репертуаре артиста – произведения Л. Бетховена, К. Дебюсси, М. Равеля, С. В. Рахманинова и других российских и западноевропейских композиторовВ репертуаре артиста – произведения Л. Бетховена, К. Дебюсси, М. Равеля, С. В. Рахманинова и других российских и западноевропейских композиторовФото: из открытых источников
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Андрей Антонюк – выпускник Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова.

Молодой, талантливый пианист, обладающий яркой творческой индивидуальностью, с первых выступлений обрел своих поклонников. Его концерты привлекают самобытной интерпретацией произведений и мастерством исполнения.

В репертуаре артиста – произведения Л. Бетховена, К. Дебюсси, М. Равеля, С. В. Рахманинова и других российских и западноевропейских композиторов. Особое место в его творчестве занимают фортепианные произведения С. С. Прокофьева.

В новой программе Андрей Антонюк исполнит произведения Д. Скарлатти, Ф. Шопена, М. Равеля.

(6+)

Курская государственная филармония-2

ул. Сонина, д. 4

12 февраля в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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