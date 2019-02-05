Курян приглашают послушать классику
Андрей Антонюк – выпускник Ростовской государственной консерватории имени Сергея Рахманинова.
Молодой, талантливый пианист, обладающий яркой творческой индивидуальностью, с первых выступлений обрел своих поклонников. Его концерты привлекают самобытной интерпретацией произведений и мастерством исполнения.
В репертуаре артиста – произведения Л. Бетховена, К. Дебюсси, М. Равеля, С. В. Рахманинова и других российских и западноевропейских композиторов. Особое место в его творчестве занимают фортепианные произведения С. С. Прокофьева.
В новой программе Андрей Антонюк исполнит произведения Д. Скарлатти, Ф. Шопена, М. Равеля.
(6+)
Курская государственная филармония-2
ул. Сонина, д. 4
12 февраля в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU