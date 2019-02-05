В Курске покажут концерт-сказку
«Волшебное кольцо» – сказка о добром юноше Мартынке, который вместо того, чтобы купить хлеб, спас кота и собаку, а потом и красну девицу, получив от ее отца в подарок волшебное кольцо.
Получил он волшебное колечко, исполняющее желания, да вот распорядился им не так, как надобно. Пожелал Ваня того, что не принесло ему ни радости, ни счастья. И если бы ни верные друзья… сказка закончилась бы печально.
Эту добрую, смешную и поучительную историю вам расскажут мастера художественного слова Курской филармонии под музыкальное сопровождение оркестра русских народных инструментов им. В. Гридина (дирижер – Юлия Жаркова).
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Курская государственная филармония
Пл. Перекальского, д. 1
9 февраля в 12.00 и 14.00
ИСТОЧНИК KP.RU