2019-02-05T15:05:18+03:00
Звезды

В Курске покажут концерт-сказку

Представление состоится в филармонии
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Представление пройдет в филармонииПредставление пройдет в филармонииФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

«Волшебное кольцо» – сказка о добром юноше Мартынке, который вместо того, чтобы купить хлеб, спас кота и собаку, а потом и красну девицу, получив от ее отца в подарок волшебное кольцо.

Получил он волшебное колечко, исполняющее желания, да вот распорядился им не так, как надобно. Пожелал Ваня того, что не принесло ему ни радости, ни счастья. И если бы ни верные друзья… сказка закончилась бы печально.

Эту добрую, смешную и поучительную историю вам расскажут мастера художественного слова Курской филармонии под музыкальное сопровождение оркестра русских народных инструментов им. В. Гридина (дирижер – Юлия Жаркова).

(0+)

Курская государственная филармония

Пл. Перекальского, д. 1

9 февраля в 12.00 и 14.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
34-летний курянин подозревается в изнасиловании
Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки
В Курске прозвучат произведения Эллингтона и Гершвина
Курян приглашают послушать классику
В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан
Курянина нашли мертвым в поле
Под Курском на пожаре погибли мать с сыном
За сутки куряне 1736 раз нарушили правила дорожного движения
Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам
В Курск привезут чудотворную икону
В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Жительница Курска содержала наркопритон
Под Курском задержали уличного грабителя
В Курске загорелся «Ровер»
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире