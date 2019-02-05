2019-02-05T14:39:25+03:00
Происшествия

В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан

Мужчина убил хозяина квартиры
Ольга ДАНИЛОВА
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Дело вел Следственный комитетДело вел Следственный комитетФото: Из архива КП.
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Cуд вынес приговор 31-летнему жителю Республики Башкортостан. Он признан виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".

Следствием и судом установлено, что днем 31 августа между мужчиной и 47-летним курянином во дворе дома, который снимал приезжий в Пристенском районе Курской области, во время застолья произошла ссора. Во время разборок житель Башкортостана сильно избил хозяина дома. От полученных травм 47-летний мужчина умер.

Суд дал мужчине восемь с половиной лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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