В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан
Мужчина убил хозяина квартиры
Дело вел Следственный комитетФото: Из архива КП.
Изменить размер текста:
Cуд вынес приговор 31-летнему жителю Республики Башкортостан. Он признан виновным по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть".
Следствием и судом установлено, что днем 31 августа между мужчиной и 47-летним курянином во дворе дома, который снимал приезжий в Пристенском районе Курской области, во время застолья произошла ссора. Во время разборок житель Башкортостана сильно избил хозяина дома. От полученных травм 47-летний мужчина умер.
Суд дал мужчине восемь с половиной лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU