2019-02-05T14:13:05+03:00
Происшествия

Курянина нашли мертвым в поле

СК ведет проверку
Ольга ДАНИЛОВА
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Оперативники проверяют обстоятельства смерти курянинаОперативники проверяют обстоятельства смерти курянинаФото: Светлана ВОЛКОВА
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Следственный комитет по Курской области проверяет обстоятельства смерти 42-летнего мужчины. 4 февраля примерно в 12 часов на участке открытой местности – в поле, вблизи деревни 2-е Безлесное Курского района обнаружили тело 42-летнего мужчины. Видимых телесных повреждений на трупе нет, сказали в СК. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия. Назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы установить причины смерти.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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