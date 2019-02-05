Курянина нашли мертвым в поле
Следственный комитет по Курской области проверяет обстоятельства смерти 42-летнего мужчины. 4 февраля примерно в 12 часов на участке открытой местности – в поле, вблизи деревни 2-е Безлесное Курского района обнаружили тело 42-летнего мужчины. Видимых телесных повреждений на трупе нет, сказали в СК. Мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Сейчас следственные органы выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев и осматривают место происшествия. Назначена медицинская судебная экспертиза, чтобы установить причины смерти.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU