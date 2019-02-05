2019-02-05T13:45:42+03:00
Происшествия

Под Курском на пожаре погибли мать с сыном

Трагедия произошла в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплениемВозгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплениемФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

5 февраля около шести часов утра в селе 2-е Засеймье Мантуровского района на улице Центральной загорелся жилой деревянный дом, частично обложенный кирпичом. Выехавшие на место ЧП пожарные огонь ликвидировали.

В результате пожара в доме размером 8х10 метров обрушилась кровля. На пепелище спасатели обнаружили тела 95-летней хозяйки домовладения и ее 60-летнего сына. По факту гибели людей следственный комитет начал проверку, сообщили в СУ СК по Курской области.

Следователи выяснили, что мать с сыном проживали в доме вдвоем. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплением. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
34-летний курянин подозревается в изнасиловании
Мокрый снег, дождь и туман – все это ожидает курян в ближайшие сутки
В Курске прозвучат произведения Эллингтона и Гершвина
Курян приглашают послушать классику
В Курске покажут концерт-сказку
В Курской области вынесли приговор жителю Республики Башкортостан
Курянина нашли мертвым в поле
За сутки куряне 1736 раз нарушили правила дорожного движения
Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам
В Курск привезут чудотворную икону
В Курской области пройдет цикл миротворческих встреч
Жительница Курска содержала наркопритон
Под Курском задержали уличного грабителя
В Курске загорелся «Ровер»
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире