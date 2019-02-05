Под Курском на пожаре погибли мать с сыном

СЕГОДНЯ 13:45 2019-02-05T13:45:42+03:00

Возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплением Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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5 февраля около шести часов утра в селе 2-е Засеймье Мантуровского района на улице Центральной загорелся жилой деревянный дом, частично обложенный кирпичом. Выехавшие на место ЧП пожарные огонь ликвидировали.

В результате пожара в доме размером 8х10 метров обрушилась кровля. На пепелище спасатели обнаружили тела 95-летней хозяйки домовладения и ее 60-летнего сына. По факту гибели людей следственный комитет начал проверку, сообщили в СУ СК по Курской области.

Следователи выяснили, что мать с сыном проживали в доме вдвоем. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения с печным отоплением. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU