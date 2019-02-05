За сутки куряне 1736 раз нарушили правила дорожного движения

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-05T13:36:36+03:00

Всего за 24 часа произошло 23 ДТП

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4 февраля в Курской области дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Всего же произошло 23 ДТП.

За вождение в пьяном виде прав лишились пять водителей, кроме этого один водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще один водитель задержан по ст. 264.1 УК РФ.

67 пешеходов нарушили ПДД. Всего выявлено 1736 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1363 нарушения ПДД, в том числе 1199 нарушений скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU