Курянин лишился 150 тысяч рублей, сообщив данные карты мошенникам

СЕГОДНЯ 12:54 2019-02-05T12:54:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В поисках дополнительного заработка житель Железногорска стала жертвой мошенников, лишившись крупной суммы денег.

54-летний мужчина разместил объявление в интернете о поиске работы. Через некоторое время ему позвонил мужчина из Воронежской области и предложил ухаживать за его престарелым отцом, проживающим в Железногорске. Пожилой мужчина, не долго думая, согласился. Собеседник предложил железногорцу сразу перевести ему аванс и деньги на различные нужды. Для этого он попросил пенсионера проследовать до ближайшего платежного терминала и произвести несколько банковских операций. Мужчина, выполнил все требования незнакомца. И после того, как только железногорец продиктовал все коды доступа, пришедшие ему смс-сообщением, почти сразу же обнаружил списание денег со своих счетов 150 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка. Полицейским удалось установить, что деньги были перечислены в Тульскую область.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают об участившихся фактах мошенничеств в сети Интернет. Будьте бдительны и не давайте мошенникам шанса завладеть вашими деньгами.

ИСТОЧНИК KP.RU