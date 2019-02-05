В Курск привезут чудотворную икону

СЕГОДНЯ 12:18 2019-02-05T12:18:23+03:00

Образ будет находиться в Знаменском монастыре Фото: Светлана ВОЛКОВА

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5 февраля в 16-45 в Знаменский мужской монастырь прибывает чтимая икона преподобноисповедника Христа ради юродивого Гавриила Ургебадзе с частицей его мантии и доски, на которой он был погребен!

Ежедневно утром и вечером после Богослужений будут совершаться молебны преподобному Гавриилу перед святыней.

Приглашаем всех желающих встретить святыню и прийти помолиться!

Прп.Гавриилу Ургебадзе молятся во всех житейских нуждах, об исцелении душевных и телесных болезней и окологических заболеваний.

Икона будет находиться в Знаменском кафежральном соборе с 5 по 13 февраля (обратите внимание: ранее сообщалось-17 февраля).

ИСТОЧНИК KP.RU