В Курск привезут чудотворную икону
Гавриилу Ургебадзе молятся об исцелении
Образ будет находиться в Знаменском монастыреФото: Светлана ВОЛКОВА
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5 февраля в 16-45 в Знаменский мужской монастырь прибывает чтимая икона преподобноисповедника Христа ради юродивого Гавриила Ургебадзе с частицей его мантии и доски, на которой он был погребен!
Ежедневно утром и вечером после Богослужений будут совершаться молебны преподобному Гавриилу перед святыней.
Приглашаем всех желающих встретить святыню и прийти помолиться!
Прп.Гавриилу Ургебадзе молятся во всех житейских нуждах, об исцелении душевных и телесных болезней и окологических заболеваний.
Икона будет находиться в Знаменском кафежральном соборе с 5 по 13 февраля (обратите внимание: ранее сообщалось-17 февраля).
ИСТОЧНИК KP.RU