В Курске загорелся «Ровер»

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-05T10:53:44+03:00

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5 февраля ночью в Курске во втором Аэродромном переулке загорелся автомобиль «Ровер-45». На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 20 города Курска, полиция и скорая помощь.

Пожар оперативно потушили. Огонь повредил в машине моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU