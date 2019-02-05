В Курске загорелся «Ровер»
Пожар произошел во 2-м Автодромном переулке
Пожар оперативно потушилиФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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5 февраля ночью в Курске во втором Аэродромном переулке загорелся автомобиль «Ровер-45». На место происшествия приехали огнеборцы пожарно-спасательной части № 20 города Курска, полиция и скорая помощь.
Пожар оперативно потушили. Огонь повредил в машине моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В ликвидации пожара принимали участие 13 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU