2019-02-05T10:28:53+03:00
Общество

В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%

Российская часть исследований проводилась при поддержке Сбербанка
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Опросы в России проводились в рамках «Глобального мониторинга предпринимательства», в котором участвовало более 155 тыс. человек.

75% закрывших свой бизнес в 2018 году отметили, что сделали это из-за того, что он был неприбыльным. При этом резко сократилось число бизнесов, закрытых по причине недоступности финансирования (7,4%), а также высоких налогов и бюрократии (4%).

- Причина роста в том числе в увеличении доступности финансирования для предпринимателей, так как в 2018 году Сбербанк нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий на 19,4% — до 1 триллиона 616 миллиардов рублей. При этом более трети прироста (80 миллиардов рублей) обеспечено благодаря участию в программах льготного кредитования, - рассказал вице-президент ПАО Сбербанк, руководитель Дирекции GR блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Андрей Шаров.

Количество людей, оценивающих условия для создания бизнеса как положительные, выросло на 5%. В 2018 году 22,8% российских респондентов отмечают, что в их регионе благоприятная среда для открытия собственного дела.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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