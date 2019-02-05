Под Курском трехлетний ребенок закрылся в квартире

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-05T10:17:08+03:00

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4 февраля в «Службу спасения» позвонила жительница поселка Касторное Курской области. Женщина рассказала, что вышла на лестничную площадку, а трехлетняя дочь закрыла за ней дверной замок.

Спасатели приехали через четыре минуты. Начальник караула пожарно-спасательной части Касторенского района Алексей Кондрашов залез на второй этаж и вскрыл окно.

— Я вскрыл окно и залез в кухню. Потом прошел в комнату и увидел девочку. Она не плакала, а мирно играла с игрушками на полу, - рассказывает спасатель. — И даже пригласила меня присоединиться к игре, - вспоминает с улыбкой Алексей Леонидович.

Похожий случай произошел 2 февраля в селе Зуевка Солнцевского района. Здесь в доме закрылись двое маленьких детей, когда их мама вышла на минутку к соседке.

Спасатели просят быть внимательными, когда вы выходите даже на минуту из квартиры: обязательно берите с собой ключи, чтобы не стоять перед запертой дверью в ожидании специалистов. Проведите беседы со своими детьми и расскажите им, как надо действовать, если малыши остались дома одни - где лежит запасной комплект ключей, как пользоваться телефоном и что ни в коем случае нельзя делать без родителей!

ИСТОЧНИК KP.RU