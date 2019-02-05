2019-02-05T09:59:26+03:00
Происшествия

Под Курском сгорел жилой дом

Пожар произошел в Мантуровском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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В доме сгорела и обрушилась кровляВ доме сгорела и обрушилась кровляФото: Из архива "КП"
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5 февраля около шести часов утра в селе 2-е Засеймье Мантуровского района на улице Центральной загорелся жилой деревянный дом, частично обложенный кирпичом, сообщили в ГУ МЧС по Курской области.

На место происшествия приехали огнеборцы двух пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей. Возгорание локализовали в 06:11, ликвидировано полностью - в 06:41. В результате пожара в доме размером 8х10 метров обрушилась кровля по всей площади.

В ликвидации пожара принимали участие 15 человек и пять единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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