Под Курском сотрудник ГИБДД отказался от взятки в 2, 5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-05T09:21:27+03:00

Изменить размер текста: A A

СК завел уголовное дело за мелкое взяточничество против 34-летнего мужчины.

По версии следствия ночью автомобиль под управлением подозреваемого остановили сотрудники ДПС на 7 километре автодороги «Льгов-Суджа» Льговского района Курской области. Во время беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя.

Водитель, понимая, что ему грозит административное дело за вождение в пьяном виде, находясь в салоне служебного автомобиля ДПС, передал начальнику ОГИБДД МО МВД России «Льговский» в качестве взятки 2 500 рублей. Водитель надеялся, что за эту сумму избежит наказания и положил купюры в карман передней двери служебного автомобиля.

Но начальник ОГИБДД МО МВД России «Льговский» от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU