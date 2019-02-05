2019-02-05T08:18:17+03:00
Происшествия

Курянина обвиняют в угрозах убийством судье

Мужчина по электронке слал гневные письма
Светлана ВОЛКОВА
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Истец попал под уголовное делоИстец попал под уголовное делоФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 32-летнего жителя Курска, которого подозревают по статье "Угроза убийством в отношении судьи".

По данным следствия с 12 июля по 11 декабря 2018 года мужчина слал со своего электронного адреса на электронный адрес Промышленного районного суда Курска письма в адрес судьи с угрозами убийством. Причиной такой корреспонденции стало вынесенное судьей решение об отказе в удовлетворении исковых требований этого курянина к одному из юридических лиц по гражданскому делу.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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