2019-02-04T18:06:35+03:00
Происшествия

Курские следователи выясняют обстоятельства смерти 24-летнего парня

Тело молодого человека обнаружили в селе Н-Смородино Поныровского района
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
По результатам проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам проверки будет принято процессуальное решение
Изменить размер текста:

28 января 2019 года утром на улице в селе Н-Смородино Поныровского района Курской области обнаружили тело 24-летнего мужчины. Никаких видимых повреждений на нем не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

По данному факту Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области организовал проверку. Следователи выясняют обстоятельства смерти, опрашивают очевидцев, назначена медицинская судебная экспертиза с целью установления причины смерти

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24