Курские следователи выясняют обстоятельства смерти 24-летнего парня

СЕГОДНЯ 18:06 2019-02-04T18:06:35+03:00

По результатам проверки будет принято процессуальное решение

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28 января 2019 года утром на улице в селе Н-Смородино Поныровского района Курской области обнаружили тело 24-летнего мужчины. Никаких видимых повреждений на нем не было. Известно, что мужчина злоупотреблял спиртным.

По данному факту Золотухинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области организовал проверку. Следователи выясняют обстоятельства смерти, опрашивают очевидцев, назначена медицинская судебная экспертиза с целью установления причины смерти

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU