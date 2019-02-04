Курская областная Книга Памяти пополнилась новыми именами

СЕГОДНЯ 17:51 2019-02-04T17:51:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Электронная версия Курской областной Книги Памяти пополнилась новыми именами, сообщили в Администрации Курской области. В нее вошли имена 11 651 советского солдата, чьи останки захоронены в Поныровском районе, 169 курских бойцов, пропавших без вести, а также уточнены места захоронений 151 нашего земляка. На сегодняшний день в электронной версии Курской областной Книги Памяти размещено более 376 тысяч персоналий.

Курская областная Книга памяти является составной частью Всероссийской Книги памяти. В нее в алфавитном порядке с краткими биографическими данными занесены имена воинов-курян, призванных военкоматами области, партизан и подпольщиков, бойцов народного ополчения и истребительных батальонов, железнодорожников, входящих в военизированные спецформирования, погибших в боях, умерших от ран и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU