2019-02-04T17:34:06+03:00
Политика

В Администрации Курской области произошли новые назначения

Назначены новый ветинспектор и руководитель департамента финансово-бюджетного контроля
Яна ШЕЛЕСТ
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Назначены новый ветинспектор и руководитель департамента финансово-бюджетного контроляНазначены новый ветинспектор и руководитель департамента финансово-бюджетного контроляФото: Из архива "КП"
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В Администрации Курской области новые кадровые назначения. На должность начальника управления ветеринарии Курской области – главного государственного ветеринарного инспектора Курской области назначен Сергей Николаевич Турнаев.

Департамент финансово-бюджетного контроля Курской области возглавит Елена Викторовна Костенкова, сообщает пресс-служба региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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