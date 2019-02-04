В Администрации Курской области произошли новые назначения
Назначены новый ветинспектор и руководитель департамента финансово-бюджетного контроля
Назначены новый ветинспектор и руководитель департамента финансово-бюджетного контроляФото: Из архива "КП"
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В Администрации Курской области новые кадровые назначения. На должность начальника управления ветеринарии Курской области – главного государственного ветеринарного инспектора Курской области назначен Сергей Николаевич Турнаев.
Департамент финансово-бюджетного контроля Курской области возглавит Елена Викторовна Костенкова, сообщает пресс-служба региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU