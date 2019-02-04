2019-02-04T15:44:18+03:00
Общество

В Курске почтут память погибших афганцев

К памятнику курянам, погибшим в Афганистане, возложат венки
Яна ШЕЛЕСТ
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Церемония возложения состоится 15 февраля в 9.30Церемония возложения состоится 15 февраля в 9.30Фото: Из архива "КП"
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15 февраля в России отмечается 30-летие вывода советских войск из Афганистана. К этому дню в Курской области приурочены официальные церемонии: торжественные собрания, вечера памяти, концерты, патриотические акции, спартакиады и турниры. Они пройдут во всех городах и районах области.

Участники локальных войн и вооруженных конфликтов и их семьи получат единовременную выплату. Церемония возложения венков и цветов в Курске, к памятнику курянам, погибшим в Афганистане, состоится 15 февраля в 9.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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