2019-02-04T15:37:14+03:00
Недвижимость

В Курске без отопления остались восемь домов

На улице Энгельса ремонтируют теплосеть
Яна ШЕЛЕСТ
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Завершить работы и возобновить подачу ресурсов планируется к 17:00Завершить работы и возобновить подачу ресурсов планируется к 17:00
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4 февраля в Курске на улице Энгельса прорвало трубопровод. Специалисты «Квадры» уже приступили к замене поврежденного из-за коррозии участка.

На время ремонта приостановлена подача горячей воды и отопления в жилые дома по ул, Энгельса, 134а, 136, 138, 138a, ул. 3-я Песковская, 44, 3-й Шоссейный пер. 4, 6, 8.

Завершить работы и возобновить подачу ресурсов планируется к 17:00, сообщили в теплосетевой компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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