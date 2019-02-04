2019-02-04T15:02:34+03:00
Происшествия

Курян предупреждают о скачках температуры и гололеде

5 февраля столбик термометра поднимется до +2
Ольга ДАНИЛОВА
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Дороги превратились в опасный катокДороги превратились в опасный катокФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе в ближайшие сутки ожидаются небольшие моросящие осадки. Ночью - местами туман, на дорогах - гололедица. Температура в темное время суток может опуститься до -5º, днем же - подняться до +2º.

МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкого торможения при повороте, разгоне, переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют быть внимательными на дороге и напоминают - в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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