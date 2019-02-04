Курян предупреждают о скачках температуры и гололеде
По прогнозу Курского Гидрометцентра в регионе в ближайшие сутки ожидаются небольшие моросящие осадки. Ночью - местами туман, на дорогах - гололедица. Температура в темное время суток может опуститься до -5º, днем же - подняться до +2º.
МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкого торможения при повороте, разгоне, переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.
Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют быть внимательными на дороге и напоминают - в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112».
ИСТОЧНИК KP.RU