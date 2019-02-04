Под Курском откроют пожарный пост православного братства

СЕГОДНЯ 14:49 2019-02-04T14:49:29+03:00

Изменить размер текста: A A

6 февраля в 10.00 в Щиграх откроют пожарный пост добровольной пожарной команды щигровского православного братства.

В рамках мероприятия запланирован ввод в боевой расчет и торжественное вручение техники – пожарного автомобиля на базе АРС-14. Участие в мероприятии примет заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который лично проведет чин освящения, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.

ИСТОЧНИК KP.RU