2019-02-04T14:49:29+03:00
Спасатель

Под Курском откроют пожарный пост православного братства

Добровольцам вручат автомобиль
Светлана ВОЛКОВА
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Православные добровольцы в регионе тушат пожарыПравославные добровольцы в регионе тушат пожарыФото: Из архива КП.
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6 февраля в 10.00 в Щиграх откроют пожарный пост добровольной пожарной команды щигровского православного братства.

В рамках мероприятия запланирован ввод в боевой расчет и торжественное вручение техники – пожарного автомобиля на базе АРС-14. Участие в мероприятии примет заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который лично проведет чин освящения, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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