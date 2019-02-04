Под Курском откроют пожарный пост православного братства
Добровольцам вручат автомобиль
Православные добровольцы в регионе тушат пожарыФото: Из архива КП.
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6 февраля в 10.00 в Щиграх откроют пожарный пост добровольной пожарной команды щигровского православного братства.
В рамках мероприятия запланирован ввод в боевой расчет и торжественное вручение техники – пожарного автомобиля на базе АРС-14. Участие в мероприятии примет заместитель Губернатора Курской области, председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, который лично проведет чин освящения, епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.
ИСТОЧНИК KP.RU