2019-02-04T14:44:19+03:00
Спасатель

Под Курском две малышей закрылись в доме

Испуганная мама обратилась к спасателям
Яна ШЕЛЕСТ
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Вся спасательная операция заняла несколько минутВся спасательная операция заняла несколько минутФото: Яна ШЕЛЕСТ
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2 февраля вечером в «Службу спасения» из села Зуевка Солнцевского района позвонила женщина и рассказала, что двое ее маленьких детей закрылись в доме, когда она вышла на минутку к соседке.

Пока дожидались помощи от профессионалов, женщине помогали соседи, но все их попытки взломать замок оказались тщетны. Мама через дверь объясняла малышам, как надо открыть дверь. Дети не плакали, но в силу своего возраста сделать это не могли.

Выехавшие на место спасатели пожарно-спасательной части Солнцевского района вскрыли двери в с помощью аварийно-спасательного инструмента, и зашли в дом. Вся спасательная операция заняла несколько минут. Женщина поблагодарила огнеборцев за помощь, пообещав быть впредь более внимательной.

Напомним, что 1 февраля в Щиграх спасатели также оказали помощь родителям, у которых дома осталась несовершеннолетняя дочь. Пожарные проникли в квартиру через окно с помощью лестницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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