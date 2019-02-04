2019-02-04T13:52:47+03:00
Спорт

Курский «Авангард» приехал из Турции

В учебно-тренировочном сборе приняли участие 23 футболиста.
Яна ШЕЛЕСТ
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Куряне провели три контрольные встречиКуряне провели три контрольные встречи
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Курский футбольный клуб «Авангард» завершил свой учебно-тренировочный сбор в турецком Белеке. В нем приняли участие 23 футболиста.

Куряне провели три контрольные встречи, в одной из которых одержали победу (2:0 – «Динамо Вранье»). Два раза сине-белые проигрывали (0:3 – «Раднички» и 0:2 – «Словацко»). Общая разница мячей - 2:5 не в пользу «Авангарда». Больше всего времени на поле провел Илья Кубышкин - 236 минут, у Дениса Синяева - 225 минут.

Из-за проблем со здоровьем учебно-тренировочный сбор покинул Артем Федчук. Форварду в Москве сделали операцию на коленном суставе. Возвращение Артема на поле ожидается через 4-6 недель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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