2019-02-04T13:33:58+03:00
Спорт

Курская Ивента обыграла МБА

Весь матч шла упорная борьба
Ольга ДАНИЛОВА
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Болельщики назвали игру легендарнойБолельщики назвали игру легендарнойФото: из открытых источников
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Игра, которую некоторые болельщики назвали легендарной, закончилась со счетом "Инвента" (Курск) - МБА (Москва) – 81:80 2ОТ (18:12, 15:26, 13:17, 18:9, 7:7, 10:9)

Весь матч шла упорная борьба. И к концу встречи курянки сумели отыграться и вырваться вперед. За 20 секунд до конца основного времени хозяйки выигрывали два очка и защищались. А за десять секунд счет стал равным.

Элен Шакирова использовала свой тайм-аут, но забить не удалось – 64:64. Первый овертайм завершился ничьей – 71:71. Во второй дополнительной пятиминутке удача улыбнулась «Инвенте» - 81:80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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