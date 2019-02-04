2019-02-04T12:04:00+03:00
Общество

В состоянии опьянения задержали 19 курских водителей

Четверо от прохождения медосвидетельствования - отказались
Яна ШЕЛЕСТ
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Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушнымиГосавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушнымиФото: Яна ШЕЛЕСТ
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В прошедшие выходные сотрудники курской Госавтоинспекции провели рейды по выявлению нетрезвых водителей. Всего в период с 1 по 3 февраля они задержали 19 пьяных водителей, еще четверо - отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, а десятерых - задержали за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медосвидетельствования.

Госавтоинспекция просит граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. Если вы стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством имеет признаки опьянения, сообщите в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона -102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДДУМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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