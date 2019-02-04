В Курске дорожники засыпали ямы асфальтовой крошкой
"Марафет" навели на проспекте Кулакова
"Ремонт" от курских дорожниковФото: из открытых источников
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По информации администрации Курской обалсти сотрудники "Интеграл-Строй" засыпали асфальтной крошкой ямы на дорогах проспекта Кулакова. Сотрудники комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области уже на месте.
"Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном", - значится в официальном паблике национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .
ИСТОЧНИК KP.RU