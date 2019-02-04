2019-02-04T11:56:11+03:00
Общество

В Курске дорожники засыпали ямы асфальтовой крошкой

"Марафет" навели на проспекте Кулакова
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
"Ремонт" от курских дорожников"Ремонт" от курских дорожниковФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

По информации администрации Курской обалсти сотрудники "Интеграл-Строй" засыпали асфальтной крошкой ямы на дорогах проспекта Кулакова. Сотрудники комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области уже на месте.

"Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном", - значится в официальном паблике национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курский «Авангард» приехал из Турции
Курская Ивента обыграла МБА
В состоянии опьянения задержали 19 курских водителей
Курянин завоевал бронзу на Кубке мира
Куряне возмущаются платой за отопление
Откроется выставка "Курск в оккупации"
Пьяный курянин угнал автомобиль службы такси
У курянина, задержанного за кражу, нашли наркотики
Под Курском горела иномарка
В прошлом году из 120 курских парней только 40 сумели поступить в военные вузы
В Курской области построят три молочных комплекса и центр селекции
Спасатели помогли курянам попасть в квартиру
В курском ПАТП поменялся гендиректор
Николай Цыбин назначен на должность и.о. замглавы Курска
В Курске пройдут большие лыжные гонки
Под Курском двухлетняя малышка выпала из окна и разбилась насмерть
За февраль куряне получат увеличенные детские пособия
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
Курян приглашают посмотреть "Кино в театре"
В Курской области в 2018 году выявлено 173 поддельных банкноты
В Курской области рецидивист напал на продавщицу с ножом
Курянин случайно перечислил деньги мошенникам
В курском цирке продолжатся благотворительные показы
На выходных в Курской области снова будут ловить пьяных за рулем
Рушится недостроенный дом в Курске
В Курске судят группировку, которая продавала дурь студентам
Убийца курянки Юлии Андреевой получил 11 лет колонии