В Курске дорожники засыпали ямы асфальтовой крошкой

СЕГОДНЯ 11:56 2019-02-04T11:56:11+03:00

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По информации администрации Курской обалсти сотрудники "Интеграл-Строй" засыпали асфальтной крошкой ямы на дорогах проспекта Кулакова. Сотрудники комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области уже на месте.

"Ответственные за этот позор понесут наказание. Ни одного бюджетного рубля за этот так называемый ремонт никто не получит. В течение суток ямы должны быть заделаны современным литым асфальтобетоном", - значится в официальном паблике национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» .

ИСТОЧНИК KP.RU