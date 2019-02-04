Курянин завоевал бронзу на Кубке мира

СЕГОДНЯ 11:42 2019-02-04T11:42:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Курянин Владислав Мыльников завоевал две бронзовые медали на этапе юниорского Кубка мира по рапире, сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области. Соревнования проходили в городе Лешно (Польша).

В личном первенстве в полуфинале Владислав уступил итальянцу Томмазо Марини (счет 15:12), который и стал чемпионом юниорского Кубка мира. Также третье место Владислав завоевал в командных соревнованиях

ИСТОЧНИК KP.RU