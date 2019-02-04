Курянин завоевал бронзу на Кубке мира
Владислав Мыльников стал чемпионом юниорского Кубка мира
Курянин стал призером соревнованийФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:
Курянин Владислав Мыльников завоевал две бронзовые медали на этапе юниорского Кубка мира по рапире, сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области. Соревнования проходили в городе Лешно (Польша).
В личном первенстве в полуфинале Владислав уступил итальянцу Томмазо Марини (счет 15:12), который и стал чемпионом юниорского Кубка мира. Также третье место Владислав завоевал в командных соревнованиях
ИСТОЧНИК KP.RU