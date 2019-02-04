2019-02-04T11:42:31+03:00
Спорт

Курянин завоевал бронзу на Кубке мира

Владислав Мыльников стал чемпионом юниорского Кубка мира
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянин стал призером соревнованийКурянин стал призером соревнованийФото: предоставлено пресс-службой
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Курянин Владислав Мыльников завоевал две бронзовые медали на этапе юниорского Кубка мира по рапире, сообщает комитет по физической культуре и спорту Курской области. Соревнования проходили в городе Лешно (Польша).

В личном первенстве в полуфинале Владислав уступил итальянцу Томмазо Марини (счет 15:12), который и стал чемпионом юниорского Кубка мира. Также третье место Владислав завоевал в командных соревнованиях

ИСТОЧНИК KP.RU

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