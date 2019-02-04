Откроется выставка "Курск в оккупации"

СЕГОДНЯ 11:25 2019-02-04T11:25:16+03:00

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6 февраля в 11 часов в музее Курской битвы поискового отряда «Курган» по адресу: Курск, 2-й Литовский переулок, 4 Б, откроется выставки фотографий, посвященная 76-й годовщине освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков.

В экспозиции более 200 уникальных фотографий, сделанных ротой пропаганды второй немецкой армии в Курске и Курской области в период с июня 1942 по февраль 1943 года. Материалы найдены в трофейных фондах и впервые за 76 лет будут представлены широкой аудитории.

Снимки, представленные на выставке, погружают зрителей в атмосферу оккупированного города. На фотографиях подбитые советские танки, пленные русские солдаты, растерянные местные жители, влачащие нищенское существование, рядом с сытыми улыбающимися в фотокамеру немецкими и венгерскими солдатами. Планируется, что в открытии выставки примет Владимир Мруз, внук священника-партизана Павла Говорова, пережившего оккупацию города и принимавшего участие в спасении пленных советских летчиков.

Выставка размещена в музее Курской битвы поискового отряда «Курган», экспозиция которого также пополнена 50 новыми экспонатами из находок Вахты памяти 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU