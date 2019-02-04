Пьяный курянин угнал автомобиль службы такси

СЕГОДНЯ 10:52 2019-02-04T10:52:31+03:00

Угонщика задержали в соседнем районе Фото: Из архива "КП"

У похитителя не было даже водительских прав

Изменить размер текста: A A

Водитель такси распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей. Ключи от машины он оставил на видном месте, а сам автомобиль забыл закрыть. Этим воспользовался 39-летний собутыльник.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал машину. Пропажу обнаружили сразу, угонщика задержали в соседнем населенной пункте сотрудники ДПС. Оказалось, что он никогда не имел водительских прав.

Мужчина подвергнут административному аресту за нетрезвое вождение. Также проводится проверка по факту неправомерного завладения транспортным средством для решения о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU