Под Курском горела иномарка

СЕГОДНЯ 09:26 2019-02-04T09:26:07+03:00

Авто горят в регионе едва ли не каждую неделю Фото: из открытых источников

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В 14.52 3 февраля на номер «Службы спасения - 112» Курской области поступило сообщение о том, что горит автомобиль на улице Курская в Железногорске.

На место происшествия были направлены спецслужбы. По прибытию было в 14.57 установлено, что горел автомобиль «ФИАТ Палео». По данным МЧС загорание локализовано в 14:59, ликвидировано в 15:01. Пострадавших нет.

Пожар повредил в автомобиле моторный отсек и лакокрасочное покрытие на площади два "квадрата".

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU