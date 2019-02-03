В прошлом году из 120 курских парней только 40 сумели поступить в военные вузы

СЕГОДНЯ 13:29 2019-02-03T13:29:38+03:00

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Комиссар военкомата по Центральному и Сеймскому округов Курска Игорь Ясько рассказал, сколько курян выбирают карьеру военного и какие изменения ждут призывников.

- Если говорить об итогах прошлого года, то желающих поступить в военные вузы было 120 человек, из них поступили 40. Курские парни охотно выбирали Воронежскую Военно-воздушную академию, Михайловскую артиллерийскую академию, Военную академию РХБЗ. Поступить в военные вузы могут и девушки. При этом нести службу не только в качестве медсестер и врачей, но и в числе младшего офицерского состава, - рассказал военком.

Кроме этого, Игорь Ясько сообщил о поправках в федеральном законе «О воинской службе», которые скоро должны принять.

- Теперь призывники обязаны будут вставать на воинский учет не только по месту регистрации, но и по месту временного пребывания.

Кроме этого, еще одно изменение в закон коснется оповещений граждан для явки в военкомат.

- Планируется новый способ вручения повесток - путем рассылки заказными письмами с уведомлением о вручении. Повестку предлагается считать врученной призывнику в тот момент, когда он подпишет уведомление. Это должно помочь военкоматам в борьбе с уклонистами. Сейчас повестку можно вручить только самому призывнику под расписку. Эти меры позволят сократить число парней, которые игнорируют воинские обязанности. А в соответствии с действующим законодательством неявка в военкомат по повестке может стать поводом для привлечения к административной или даже уголовной ответственности, - резюмировал военком.

ИСТОЧНИК KP.RU