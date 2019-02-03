В Курской области построят три молочных комплекса и центр селекции

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-03T12:35:31+03:00

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В Курской области значительно увеличится производство молока. Как сообщила обладминистрация, этому поспособствует инвестиционный проект, стоимостью 12 млрд рублей, который будет реализован «ЭкоНива».

Так, в Солнцевском районе построят три молочных комплекса. К возведению первого приступят уже в апреле. Завершить строительство планируют в октябре текущего года. Выйти на полную мощность все три фермы должны к 2025-му. Ежегодное производство молока составит 100 тысяч тонн. Также в Щигровском районе планируется построить современный селекционный центр и завод по производству семян. Благодаря этому р дополнительно получит около 500 рабочих мест.

Также по информации обладминистрации, рассматривается возможность строительства в Курской области завода по переработке молока.

ИСТОЧНИК KP.RU