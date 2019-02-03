2019-02-03T12:35:31+03:00
Общество

В Курской области построят три молочных комплекса и центр селекции

В регионе появится 500 дополнительных рабочих мест
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Курской области значительно увеличится производство молока. Как сообщила обладминистрация, этому поспособствует инвестиционный проект, стоимостью 12 млрд рублей, который будет реализован «ЭкоНива».

Так, в Солнцевском районе построят три молочных комплекса. К возведению первого приступят уже в апреле. Завершить строительство планируют в октябре текущего года. Выйти на полную мощность все три фермы должны к 2025-му. Ежегодное производство молока составит 100 тысяч тонн. Также в Щигровском районе планируется построить современный селекционный центр и завод по производству семян. Благодаря этому р дополнительно получит около 500 рабочих мест.

Также по информации обладминистрации, рассматривается возможность строительства в Курской области завода по переработке молока.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В прошлом году из 120 курских парней только 40 сумели поступить в военные вузы
Спасатели помогли курянам попасть в квартиру
В курском ПАТП поменялся гендиректор
Николай Цыбин назначен на должность и.о. замглавы Курска
В Курске пройдут большие лыжные гонки
Под Курском двухлетняя малышка выпала из окна и разбилась насмерть
За февраль куряне получат увеличенные детские пособия
Сбербанк предложил клиентам программу организации и оплаты лечения онкологических заболеваний
Курян приглашают посмотреть "Кино в театре"
В Курской области в 2018 году выявлено 173 поддельных банкноты
В Курской области рецидивист напал на продавщицу с ножом
Курянин случайно перечислил деньги мошенникам
В курском цирке продолжатся благотворительные показы
На выходных в Курской области снова будут ловить пьяных за рулем
Рушится недостроенный дом в Курске
В Курске судят группировку, которая продавала дурь студентам
Убийца курянки Юлии Андреевой получил 11 лет колонии