Спасатели помогли курянам попасть в квартиру

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-02T17:20:50+03:00

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1 февраля в «Службу спасения» города Щигры поступило сообщение от взволнованных родителей, которые рассказали, что их дочь не открывает дверь в квартиру.

В этот день семейная пара вышла по делам из дома. Дома осталась их дочь – ученица младших классов. Вернувшись назад, родители не смогли попасть в квартиру – ключей у них не было, а девочка дверь не открывала.

Прибывшие пожарные с помощью лестницы поднялись на второй этаж и вскрыли окно. Оказалось, что девочка очень крепко спасла и не слышала стуков в дверь. Спасатели открыли входную дверь и впустили внутрь помещения взволнованных родителей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если Вашей жизни или жизни других людей угрожает опасность вследствие того, что ваша входная дверь захлопнулась, то в этом случае спасателей вызвать просто необходимо! Однако многие заблуждаются в том, что если у них просто захлопнулась дверь в квартиру, то они нуждаются в помощи спасателей.

Случаи, когда вызов спасателей правомерен:

• у вас установлена газовая плита, в момент закрытия двери она была включена и возможна утечка газа в квартире;

• у вас в квартире находится ребенок;

• у вас в квартире находится больной человек, которому в любой момент может понадобиться помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU