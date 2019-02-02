Николай Цыбин назначен на должность и.о. замглавы Курска

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-02T13:24:25+03:00

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Исполняющим обязанности заместителя главы Администрации города Курска с 1 февраля 2019 года назначен Николай Алексеевич Цыбин.

Уроженец Курской области. С 2002 по 2012 годы работал на разных должностях в комитете ЖКХ города Курска и в городской инспекции по ЖКХ и благоустройству, затем – в столичных структурах. В Курск вернулся с должности заместителя директора государственного казенного учреждения г. Москвы «Развитие московского региона».

ИСТОЧНИК KP.RU