2019-02-02T12:00:16+03:00
Спорт

В Курске пройдут большие лыжные гонки

Соревнования стартуют 24 февраля
Яна ШЕЛЕСТ
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Лыжный праздник приурочен к 23 февраляЛыжный праздник приурочен к 23 февраля
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24 февраля в 9.30 в урочище Солянка стартуют соревнованиям на Кубок губернатора по лыжным гонкам. В общем старте и детско-юношеских соревнованиях примут участие все желающие. Также в этот день состоится шоу (спринт, эстафета).

Гостями соревнований станут мировые звезды, победители и призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Александр Легков, Алексей Петухов, Иван Черезов, Анатолий Алябьев. Куряне смогут получить мастер-класс от спортсменов с мировым именем, пообщаться с ними в неформальной обстановке и, конечно, взять автограф.

— Лыжный праздник приурочен к 23 февраля, и мы очень тщательно к нему готовимся. Приглашаю всех поклонников этого вида спорта принять участие в соревнованиях. Сам я планирую поучаствовать в эстафете и гонке на девять километров. В планах на будущее - проводить подобные мероприятия в Курской области регулярно, - подчеркнул Роман Старовойт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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