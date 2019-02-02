В Курске пройдут большие лыжные гонки
24 февраля в 9.30 в урочище Солянка стартуют соревнованиям на Кубок губернатора по лыжным гонкам. В общем старте и детско-юношеских соревнованиях примут участие все желающие. Также в этот день состоится шоу (спринт, эстафета).
Гостями соревнований станут мировые звезды, победители и призеры Олимпийских игр Антон Шипулин, Александр Легков, Алексей Петухов, Иван Черезов, Анатолий Алябьев. Куряне смогут получить мастер-класс от спортсменов с мировым именем, пообщаться с ними в неформальной обстановке и, конечно, взять автограф.
— Лыжный праздник приурочен к 23 февраля, и мы очень тщательно к нему готовимся. Приглашаю всех поклонников этого вида спорта принять участие в соревнованиях. Сам я планирую поучаствовать в эстафете и гонке на девять километров. В планах на будущее - проводить подобные мероприятия в Курской области регулярно, - подчеркнул Роман Старовойт.
ИСТОЧНИК KP.RU